В Реутове открыли муниципальный отдел фонда «Защитники Отечества»

В подмосковном Реутове на базе МФЦ открылся первый в России муниципальный отдел Государственного фонда «Защитники Отечества». Он станет площадкой, где ветераны специальной военной операции и их семьи смогут получить комплексную помощь - от юридической и медицинской поддержки до вопросов социальной адаптации и реабилитации.

Отдел будет обслуживать не только жителей Реутова, но и соседних муниципалитетов - Балашихи, Люберец и Королева. Его создание направлено на то, чтобы сделать персональное сопровождение ветеранов максимально доступным и оперативным.

«Мы хотим максимально приблизить социальных координаторов к нашим защитникам и их родным. Кроме того, руководители таких отделов смогут напрямую взаимодействовать с главами муниципалитетов и оперативно решать вопросы, связанные с оказанием помощи ветеранам и членам семей героев СВО», - заявила статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Инициатива была поддержана первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко на заседании Наблюдательного совета фонда. Пилотными регионами выбраны Московская область, а также Донецкая и Луганская народные республики.

В новом отделе ветераны смогут решать вопросы в одном месте - здесь работают представители военкоматов, прокуратуры, бюро медико-социальной экспертизы, социального фонда России и других структур. Кроме того, в отделе действует программа психологической помощи «Своя сила», основанная на принципе «Равный - равному».

Вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева подчеркнула, что во всех 223 офисах МФЦ региона уже оказывается помощь ветеранам и их семьям, а в дальнейшем планируется запустить прием по услугам Военно-социального центра Минобороны.

Во время открытия отделения Анна Цивилева вручила ветеранам СВО с тяжелыми травмами ключи от автомобилей с ручным управлением. При поддержке президента России фонд уже передал более 400 таких машин, а к концу года планирует довести число до 500.

Ветераны, посетившие новый офис, отметили удобство и качество работы фонда. Один из них, ветеран СВО Юрий Жемеров, рассказал, что фонд помог ему с реабилитацией, предоставлением автомобиля и оборудованием подъезда подъемником. Он подчеркнул высокий уровень организации и готовность координатора фонда помочь в любое время.

Государственный фонд «Защитники Отечества» создан по указу президента России Владимира Путина. Его основная цель - персональное сопровождение ветеранов специальной военной операции и членов их семей, помощь в социальной и профессиональной адаптации, реабилитации и обеспечении достойных условий жизни.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.