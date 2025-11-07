Цивилева вручила ветеранам СВО ключи от машин с ручным управлением

Ветеранам спецоперации, получившим тяжелые ранения, подарили новые машины - автомобили оснащены ручным управлением. Ключи им вручили в подмосковном Реутове - там, где начал работу муниципальный отдел фонда «Защитники Отечества».

На церемонии открытия отдела присутствовала его глава - замминистра обороны Анна Цивилева.

«Все центры взаимосвязаны с собой. Имеется возможность передачи документов, информации... чтобы подключить те или иные межведомственные комиссии», - заявила Цивилева.

Военнослужащие, ветераны и члены их семей смогут решать в фонде вопросы в формате одного окна - обратиться туда могут не только жители Реутова, но и Балашихи, Люберец, Королева. В отделе будут работать представители военных комиссариатов, прокуратуры, центра занятости, соцфонда. Это сэкономит время. И повысит качество и доступность помощи.

Отмечено, что также отделы фонда «Защитники Отечества» откроют в подмосковных Лобне и Ногинске. Помимо этого, они появятся в Донецкой и Луганской народных республиках.

Ранее Анна Цивилева сказала, что занятия спортом дают возможность ветеранам проявить силу воли. Она сделала это заявление на Национальном чемпионате среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями «Абилимпикс».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.