МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Цивилева вручила ветеранам СВО ключи от машин с ручным управлением

Церемония вручения состоялась на открытии муниципального отдела фонда «Защитники Отечества».
2025-11-07 17:08:51
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Ветеранам спецоперации, получившим тяжелые ранения, подарили новые машины - автомобили оснащены ручным управлением. Ключи им вручили в подмосковном Реутове - там, где начал работу муниципальный отдел фонда «Защитники Отечества».

На церемонии открытия отдела присутствовала его глава - замминистра обороны Анна Цивилева.

«Все центры взаимосвязаны с собой. Имеется возможность передачи документов, информации... чтобы подключить те или иные межведомственные комиссии», - заявила Цивилева.

Военнослужащие, ветераны и члены их семей смогут решать в фонде вопросы в формате одного окна - обратиться туда могут не только жители Реутова, но и Балашихи, Люберец, Королева. В отделе будут работать представители военных комиссариатов, прокуратуры, центра занятости, соцфонда. Это сэкономит время. И повысит качество и доступность помощи.

Отмечено, что также отделы фонда «Защитники Отечества» откроют в подмосковных Лобне и Ногинске. Помимо этого, они появятся в Донецкой и Луганской народных республиках.

Ранее Анна Цивилева сказала, что занятия спортом дают возможность ветеранам проявить силу воли. Она сделала это заявление на Национальном чемпионате среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями «Абилимпикс».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#Автомобили #Реутов #защитники отечества #Анна Цивилева #ветераны СВО
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Микротехнологии для большого флота
2
Стальной рембат 20-ой армии
3
Гражданское судостроение
4
Зеленодольский судостроительный
5
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
6
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
7
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
8
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
9
«Панцирь». Работа в период СВО
10
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 