Появилось видео с места крушения вертолета в Дагестане

Воздушное судно рухнуло на берегу Каспийского моря.
Константин Денисов 2025-11-07 17:07:42
© Фото: mchsdagestan, Telegram © Видео: mchsdagestan, Telegram

МЧС России показало видео с места крушения частного вертолета в Дагестане. Воздушное судно упало в населенном пункте Ачи-Су.

На кадрах видно, как пожарные ликвидируют возгорание. Ранее сообщалось о том, что пожар локализован на площади 80 квадратных метров.

По предварительной информации, причиной катастрофы стало возгорание двигателя из-за технической неисправности на борту, сообщает Mash.

В результате инцидента погибли четыре человека. Еще трое госпитализированы в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

Вертолет рухнул на нежилой дом на берегу Каспийского моря. На земле никто не пострадал.

#вертолет #Дагестан #МЧС #авиакатастрофа
