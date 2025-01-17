В Рыбном союзе рассказали, где обитает самая экологически чистая рыба

Существует несколько факторов, которые позволят выбрать самую чистую с экологической точки зрения рыбу. О том, на что следует обратить внимание, рассказали в Рыбном союзе.

Отмечается, что традиционно самой безопасной рыбой считается та, которая обитает в менее развитых человеком регионах. В основном это Северный и Дальневосточный бассейны.

«К холодноводным рыбам относятся минтай, треска, пикша, навага, сайда, тихоокеанская и атлантическая сельди, хек, сиг, муксун, омуль, чир, дальневосточные камбалы, тихоокеанские лососи, северные креветки, крабы и другие виды водных биоресурсов», - пишет Life.

При этом в организации подчеркнули, что морепродукты, которые добывают в других бассейнах, в том числе Западном, Волжско-Каспийском и Азово-Черноморском, также безопасны.

В Рыбном союзе отметили, что Россельхознадзор регулярно мониторит ветеринарную безопасность районов промысла. Продукция проходит многоступенчатую проверку согласно требованиям российского законодательства.

Напомним, что ранее в Роспотребнадзоре дали рекомендации по правильному подбору рыбных консервов, поскольку зачастую в них часто нарушены те или иные требования.