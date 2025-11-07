Упавший в Дагестане вертолет выполнял частный рейс

Потерпевший крушение в Дагестане вертолет был частным и выполнял частный рейс. Об этом сообщает региональный главк МЧС России.

«По системе 112 поступило сообщение о том, что на территории населенного пункта Ачи-Су Карабудахкентского района упал частный вертолет, выполнявший полет из города Кизляр в город Избербаш», - говорится в сообщении.

Ранее стало известно о том, что в результате катастрофы погибли четыре человека. Еще трое выжили и госпитализированы. По информации регионального Минздрава, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще один - в крайне тяжелом.

Возникший на месте крушения пожар локализован. Известно, что воздушное судно упало на нежилое помещение. На земле никто не пострадал.

Причины крушения воздушного судна пока неизвестны. Экстренные службы продолжают выяснять обстоятельства инцидента.