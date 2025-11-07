МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Упавший в Дагестане вертолет выполнял частный рейс

В результате катастрофы погибли четыре человека.
Константин Денисов 2025-11-07 16:32:02
© Фото: МЧС России

Потерпевший крушение в Дагестане вертолет был частным и выполнял частный рейс. Об этом сообщает региональный главк МЧС России.

«По системе 112 поступило сообщение о том, что на территории населенного пункта Ачи-Су Карабудахкентского района упал частный вертолет, выполнявший полет из города Кизляр в город Избербаш», - говорится в сообщении.

Ранее стало известно о том, что в результате катастрофы погибли четыре человека. Еще трое выжили и госпитализированы. По информации регионального Минздрава, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще один - в крайне тяжелом.

Возникший на месте крушения пожар локализован. Известно, что воздушное судно упало на нежилое помещение. На земле никто не пострадал.

Причины крушения воздушного судна пока неизвестны. Экстренные службы продолжают выяснять обстоятельства инцидента.

#в стране и мире #вертолет #МЧС РФ #Дагестан #крушение #авиакатастрофа
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Микротехнологии для большого флота
2
Стальной рембат 20-ой армии
3
Гражданское судостроение
4
Зеленодольский судостроительный
5
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
6
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
7
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
8
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
9
«Панцирь». Работа в период СВО
10
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 