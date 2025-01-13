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В Кремле подтвердили предстоящие переговоры Путина с президентом Ирана

Двусторонняя встреча двух глав государств состоится 17 января.
Глеб Владовский 2025-01-13 16:12:09
© Фото: Михаил Метцель, РИА Новости

Президент России Владимир Путин проведет переговоры с иранским лидером Масудом Пезешкианом. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Уточняется, что двусторонняя встреча глав обоих государств пройдет 17 января. Президент исламской республики прибудет с официальным визитом в Россию.

«Предполагается обсуждение перспектив дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества... а также актуальных вопросов региональной и международной повестки дня», - говорится в заявлении пресс-службы.

Также сообщили, что после проведения переговоров Путин и Пезешкиан подпишут Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя государствами, а также сделают заявления для СМИ.

Напомним, что иранский лидер в ходе состоявшихся в Ашхабаде двусторонних переговоров принял приглашение Путина посетить Россию.

#в стране и мире #Иран #Владимир Путин #переговоры #официальный визит #Масуд Пезешкиан
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