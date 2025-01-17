Политолог: Волынская резня продолжит отравлять отношения Киева и Варшавы

Украине необходима поддержка Польши на фоне глубокого кризиса в отношениях с Венгрией и Словакией, именно по этой причине Киев согласился принять польскую экспедицию на Волынь. Об этом рассказал «Звезде» ведущий научный сотрудник РИСИ Олег Неменский.

«Киев сейчас чувствует, что находится в довольно трудном положении. Ему все-таки очень нужна поддержка Варшавы, особенно в связи с довольно глубоким кризисом в отношениях с Будапештом и Братиславой, поэтому Зеленский и его люди решили пойти на такую ограниченную услугу», - объяснил специалист.

Однако, по словам эксперта, признания Волынской резни Киевом все-таки не случится. Он считает, что основная проблема между Украиной и Польшей в сфере исторической политики сохранится и будет дальше «отравлять» отношения двух стран.

Неменский также добавил, что Владимир Зеленский допускает немало неосторожных заявлений. Он отметил, что психическое состояние главы киевского режима оставляет желать лучшего.

«Это проблема для взаимодействия с ним западных партеров, потому, как его неосторожные и довольно грубые высказывания представляют собой сложные моменты, с которыми иногда приходится с большим трудом справляться уже во внутренней политике государств, с которыми он имеет дело», - сказал политолог.

Польский премьер Дональд Туск ранее сообщил, что Варшава и Киев договорились о первых эксгумациях жертв Волынской резни. Причем до этого киевские власти не сдержали обещаний по эксгумации. Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявлял, что подвижек в этом вопросе нет. Экс-премьер страны Лешек Миллер отметил, что Украина относится к полякам без уважения, поэтому прорыва в отношениях стран не будет. Он полагает, что Киев на самом деле не хочет эксгумировать жертв Волынской резни.

Президент Польши Анджей Дуда в свою очередь посоветовал Зеленскому быть осторожнее в словах в адрес кандидата в президенты страны от оппозиционной партии Ярослава Качиньского «Право и справедливость» и директора Института национальной памяти Кароля Навроцкого. Навроцкий заявил, что не видит Украину в рядах ЕС и НАТО. По его мнению, это связано с «разрешением вопроса об эксгумации жертв Волынского геноцида». В ответ Зеленский призвал Навроцкого «готовиться самому защищать свою страну с оружием в руках».