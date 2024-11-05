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МИД Польши: Украина не сдержала обещание по эксгумации на Волыни

По словам Сикорского, подвижек в решении этого вопроса до сих пор нет. В связи с этим, Варшава планирует это сделать своими силами.
Глеб Владовский 2024-11-05 03:03:16
© Фото: Алексей Витвицкий РИА Новости

Киевские власти не сдержали своих обещаний по эксгумации жертв Волынской резни до конца декабря. Такое заявление сделал глава МИД Польши Радослав Сикорский.

«Я разочарован потому, что министр иностранных дел Украины обещал мне подвижки в этом вопросе до Дня всех святых. Подвижек нет», - приводит его слова RT.

Польский дипломат также заявил, что Варшава своими силами проведет все необходимые процедуры. Но для начала необходимо добиться согласия на эксгумацию.

Ранее сообщалось, что братскую могилу жертв Волынской резни обнаружили на территории Западной Украины.

#в стране и мире #Украина #Польша #Волынская резня #радослав сикорский
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