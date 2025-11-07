МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Москве налоговики начали проверять скрытые доходы неработающих

Об этом заявила глава столичного управления Марина Третьякова.
Тимур Юсупов 2025-11-07 02:15:03
© Фото: ТРК Звезда

Федеральная налоговая служба Российской Федерации организовала проверку в отношении «неработающих» трудоспособных москвичей, на предмет сокрытия незарегистрированных доходов. Об этом пишет издание RT со ссылкой на главу столичного УФНС Марину Третьякову.

«Учитывая актуальность и социальную значимость проблемы нелегальных трудовых отношений, создаваемые ею риски в сфере рынка труда и возможные потери доходов бюджета, вопрос проведения мероприятий в отношении «неработающих граждан» будет находится на постоянном контроле», - рассказала чиновница.

По словам Третьяковой, на сегодняшний день нелегальные трудовые отношения создают серьезные проблемы для бюджета страны, а также дестабилизируют рынок труда. В УФМС считают, что данный вопрос  является актуальным и социально значимым.

Недавно россиян также предупредили, что гражданам, владеющим земельными участками, недвижимостью и транспортными средствами, необходимо до 1 декабря текущего года оплатить имущественные налоги за 2024 год. 

