МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Россиян предупредили о сроках оплаты имущественных налогов

Ставки имущественного, земельного и транспортного налогов могут отличаться в зависимости от региона.
Виктория Бокий 2025-11-01 05:07:28
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Россиянам, владеющим земельными участками, недвижимостью и транспортными средствами, необходимо до 1 декабря текущего года оплатить имущественные налоги за 2024 год. Об этом сообщила член научно-экспертного совета Палаты налоговых консультантов Оксана Мучараева в разговоре с РИА Новости.

По словам специалиста, для оплаты имущественных налогов физическим лицам не нужно подавать декларацию. Налоговая инспекция сама рассчитает сумму и направит уведомление.

Такие уведомления собственникам имущества ФНС направляет в бумажном виде по почте или в электронном - в личный кабинет налогоплательщика на «Госуслугах». Соответствующее сообщение содержит следующую информацию о налогах за 2024 год: транспортном, земельном, на имущество физических лиц, а также НДФЛ в отношении доходов, по которым этот платеж не был удержан в прошлом году.

Известно, что ставки имущественного, земельного и транспортного налогов могут отличаться в зависимости от региона. Сумма платежа может измениться из-за переоценки недвижимости и наличия у плательщика налоговых льгот.

По словам Мучараевой, оплатить налог можно разными способами. Первый из них – через личный кабинет на сайте ФНС России. Также можно сделать это в мобильном приложении «Налоги ФЛ» и в личном кабинете на портале «Госуслуги».

«До этого необходимо отправить согласие на получение налогового уведомления через "Госуслуги". Инструкция по подключению уведомлений размещена на главной странице сайта ФНС России "Налоговые уведомления на Госуслугах"», - напомнила эксперт.

Отмечается, что в этом году банковским вкладчикам начислен НДФЛ на доходы от вкладов, если общая сумма полученных процентов по всем депозитам за 2024 год превышает 210 тысяч рублей. Налогом облагается только та часть дохода, превышающая установленный порог. Уплатить его надо также до 1 декабря.

Ранее в беседе со «Звездой» экономист, член Комитета по образованию и социальной политике Торгово-промышленной палаты России Инна Литвиненко предупредила о последствиях игнорирования уведомлений от ФНС. С ее слов, в случаях, когда человек умышленно не идет на контакт с налоговиками, Федеральная налоговая служба имеет право обратиться в банк и заблокировать счета и карты должника.

#налоги #ФНС РФ #налоговая служба #налогоплательщики #имущественные налоги
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Стальной рембат 20-ой армии
2
Гражданское судостроение
3
Зеленодольский судостроительный
4
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
6
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
8
«Панцирь». Работа в период СВО
9
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
10
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 