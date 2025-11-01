Россиян предупредили о сроках оплаты имущественных налогов

Россиянам, владеющим земельными участками, недвижимостью и транспортными средствами, необходимо до 1 декабря текущего года оплатить имущественные налоги за 2024 год. Об этом сообщила член научно-экспертного совета Палаты налоговых консультантов Оксана Мучараева в разговоре с РИА Новости.

По словам специалиста, для оплаты имущественных налогов физическим лицам не нужно подавать декларацию. Налоговая инспекция сама рассчитает сумму и направит уведомление.

Такие уведомления собственникам имущества ФНС направляет в бумажном виде по почте или в электронном - в личный кабинет налогоплательщика на «Госуслугах». Соответствующее сообщение содержит следующую информацию о налогах за 2024 год: транспортном, земельном, на имущество физических лиц, а также НДФЛ в отношении доходов, по которым этот платеж не был удержан в прошлом году.

Известно, что ставки имущественного, земельного и транспортного налогов могут отличаться в зависимости от региона. Сумма платежа может измениться из-за переоценки недвижимости и наличия у плательщика налоговых льгот.

По словам Мучараевой, оплатить налог можно разными способами. Первый из них – через личный кабинет на сайте ФНС России. Также можно сделать это в мобильном приложении «Налоги ФЛ» и в личном кабинете на портале «Госуслуги».

«До этого необходимо отправить согласие на получение налогового уведомления через "Госуслуги". Инструкция по подключению уведомлений размещена на главной странице сайта ФНС России "Налоговые уведомления на Госуслугах"», - напомнила эксперт.

Отмечается, что в этом году банковским вкладчикам начислен НДФЛ на доходы от вкладов, если общая сумма полученных процентов по всем депозитам за 2024 год превышает 210 тысяч рублей. Налогом облагается только та часть дохода, превышающая установленный порог. Уплатить его надо также до 1 декабря.

Ранее в беседе со «Звездой» экономист, член Комитета по образованию и социальной политике Торгово-промышленной палаты России Инна Литвиненко предупредила о последствиях игнорирования уведомлений от ФНС. С ее слов, в случаях, когда человек умышленно не идет на контакт с налоговиками, Федеральная налоговая служба имеет право обратиться в банк и заблокировать счета и карты должника.