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Арестован обвиняемый в краже 168 млн рублей из сейфовых ячеек в Сочи

Исполняющего директора депозитарного центра на два месяца отправили в СИЗО.
Сергей Лебедев 2025-01-17 14:26:31
© Фото: opskuban, Telegram © Видео: IrinaVolk_MVD, Telegram

В пятницу Центральный районный суд Сочи на два месяца арестовал исполняющего директора многофункционального депозитарного центра, которого подозревают в краже 168 миллионов рублей из ячеек клиентов. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Напомним, полицейские задержали мужчину накануне. На него возбудили уголовное дело по статье за кражу. Часть похищенных денег нашли в тайнике в лесном массиве. Там лежали 600 тысяч долларов.

Пропажу денег из депозитарного центра люди обнаружили, придя за наличными. Вскрытыми оказались 18 ячеек. У некоторых пострадавших украли десятки миллионов рублей.

Сейчас продолжается следствие.

#в стране и мире #Сочи #суд #деньги #пропажа #депозитарный центр
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