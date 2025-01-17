Арестован обвиняемый в краже 168 млн рублей из сейфовых ячеек в Сочи

В пятницу Центральный районный суд Сочи на два месяца арестовал исполняющего директора многофункционального депозитарного центра, которого подозревают в краже 168 миллионов рублей из ячеек клиентов. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Напомним, полицейские задержали мужчину накануне. На него возбудили уголовное дело по статье за кражу. Часть похищенных денег нашли в тайнике в лесном массиве. Там лежали 600 тысяч долларов.

Пропажу денег из депозитарного центра люди обнаружили, придя за наличными. Вскрытыми оказались 18 ячеек. У некоторых пострадавших украли десятки миллионов рублей.

Сейчас продолжается следствие.