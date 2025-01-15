Десятки миллионов рублей пропали из ячеек в депозитарном центре в Сочи

Крупные суммы пропали у жителей Сочи, которые оставили деньги на хранение в местном депозитарном центре. Один из пострадавших рассказал «Звезде», что на прошлой неделе он продал свою квартиру и теперь находится в неизвестности о наличии денег.

«Мы ждем в очереди за свою ячейку. Продали квартиру на прошлой неделе, и сейчас вот в неизвестности. За сердце хватаемся, ждем. Люди выходят и говорят, что у кого-то 40 миллионов утащили. В новостях передали - пять человек. Тут уже сумма явно больше 100 миллионов», - поделился мужчина.

По словам пострадавшего, сейчас ячейки вскрывают следователи, а в здание пускают только по одному.

Пропажу денег из депозитарного центра в Сочи местные жители обнаружили, придя за наличными. На место сразу прибыли правоохранители, осмотрели место происшествия и изъяли записи с камер видеонаблюдения. Сейчас заведено уголовное дело о краже в крупном размере.