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Десятки миллионов рублей пропали из ячеек в депозитарном центре в Сочи

Один из пострадавших рассказал «Звезде», что сочинцы, у которых обчистили депозитные ячейки, не знают, сколько у них осталось денег и есть ли они там вообще.
Игнат Далакян 2025-01-15 17:47:20
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Крупные суммы пропали у жителей Сочи, которые оставили деньги на хранение в местном депозитарном центре. Один из пострадавших рассказал «Звезде», что на прошлой неделе он продал свою квартиру и теперь находится в неизвестности о наличии денег.

«Мы ждем в очереди за свою ячейку. Продали квартиру на прошлой неделе, и сейчас вот в неизвестности. За сердце хватаемся, ждем. Люди выходят и говорят, что у кого-то 40 миллионов утащили. В новостях передали - пять человек. Тут уже сумма явно больше 100 миллионов», - поделился мужчина.

По словам пострадавшего, сейчас ячейки вскрывают следователи, а в здание пускают только по одному.

Пропажу денег из депозитарного центра в Сочи местные жители обнаружили, придя за наличными. На место сразу прибыли правоохранители, осмотрели место происшествия и изъяли записи с камер видеонаблюдения. Сейчас заведено уголовное дело о краже в крупном размере.

#Сочи #деньги #наш эксклюзив #пропажа #депозитарный центр
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