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«Молдовагаз» признала исторический долг в $709 млн перед Россией

Руководитель компании заявил, что это подтверждают документы.
Сергей Лебедев 2025-01-17 13:54:13
© Фото: Stefan Sauer, dpa, Globallookpress

Энергетическая компания «Молдовагаз» признает исторический долг перед «Газпромом» в размере 709 миллионов долларов. Об этом заявил ее руководитель Вадим Чебан в эфире телеканала TV8.

«На данном этапе есть все документы, акты сверок, которые подтверждают историческую задолженность», - цитирует его слова Интерфакс.

Ранее в «Газпроме» уже неоднократно заявляли, что Молдавия задолжала за российское топливо 709 миллионов долларов. При этом власти республики до сих пор не желают признавать эту сумму. В Кишиневе согласны выплатить лишь девять миллионов долларов.

В связи с этим российская сторона решила остановить поставки голубого топлива в Молдавию.

#Молдавия #газ #кишинев #транзит #Поставка #голубое топливо
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