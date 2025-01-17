«Молдовагаз» признала исторический долг в $709 млн перед Россией

Энергетическая компания «Молдовагаз» признает исторический долг перед «Газпромом» в размере 709 миллионов долларов. Об этом заявил ее руководитель Вадим Чебан в эфире телеканала TV8.

«На данном этапе есть все документы, акты сверок, которые подтверждают историческую задолженность», - цитирует его слова Интерфакс.

Ранее в «Газпроме» уже неоднократно заявляли, что Молдавия задолжала за российское топливо 709 миллионов долларов. При этом власти республики до сих пор не желают признавать эту сумму. В Кишиневе согласны выплатить лишь девять миллионов долларов.

В связи с этим российская сторона решила остановить поставки голубого топлива в Молдавию.