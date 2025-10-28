В Иркутске взлетел импортозамещенный МС-21 с двигателями ПД-14

Образец импортозамещенного пассажирского самолета МС-21, на борту которого тестировали работу новых систем и двигателей ПД-14, поднялся в небо с аэродрома Иркутского авиационного завода компании «Яковлев» (входит в ГК «Ростех»), сообщила пресс-служба Минпромторга России.

«Первые кадры взлета российского среднемагистрального самолета МС-21 с аэродрома Иркутского авиационного завода компании "Яковлев" (входит в ОАК госкорпорации "Ростех"). На его борту тестировалась работа новых отечественных систем и двигателей ПД-14», - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.

Данное воздушное судно присоединится к программе сертификационных испытаний наряду с опытным образцом МС-21, частично оснащенным новыми российскими системами и агрегатами. В новом облике он совершил первый полет 29 апреля. В небе лайнер провел 1 час 15 минут, поднявшись на высоту 3 000 метров. В ходе полета экипаж тестировал отечественную авионику, системы электроснабжения и кондиционирования. Пилотное испытание удалось выполнить полностью, никаких нареканий к работе агрегатов и систем самолета высказано не было. Следующим этапом должна стать сертификация и начало поставок импортозамещенного МС-21.

Сегодня у Ростеха заключены твердые контракты на 74 пассажирских самолета собственного производства. Будут изготовлены 19 лайнеров МС-21, 42 самолета «Суперджет», 11 бортов Ту-211 и три самолета Ил-114, сообщил ранее гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов. С его слов, производственный цикл у самолета долог, поэтому контракты необходимо заключать уже сейчас, что позволит планировать производственную загрузку и обеспечить ритмичные поставки. Серийное производство МС-21, например, должно начаться в следующем году, добавил Чемезов.

Напомним, МС-21 - среднемагистральный пассажирский самолет. В этом году стартовали его испытания на российских двигателях ПД-14. Кроме того, самолет обзавелся отечественным комплексом радиоэлектронного оборудования, вспомогательной силовой установкой, системами кондиционирования и регулирования давления и так далее. В настоящий момент в лайнере внедрено более 70 российских компонентов.