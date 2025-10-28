МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Иркутске взлетел импортозамещенный МС-21 с двигателями ПД-14

Самолет присоединится к программе сертификационных испытаний наряду с опытным образцом МС-21, частично оснащенным новыми российскими системами и агрегатами.
Ян Брацкий 2025-10-28 06:19:53
© Фото: Telegram/minpromtorg_ru © Видео: Telegram/minpromtorg_ru

Образец импортозамещенного пассажирского самолета МС-21, на борту которого тестировали работу новых систем и двигателей ПД-14, поднялся в небо с аэродрома Иркутского авиационного завода компании «Яковлев» (входит в ГК «Ростех»), сообщила пресс-служба Минпромторга России.

«Первые кадры взлета российского среднемагистрального самолета МС-21 с аэродрома Иркутского авиационного завода компании "Яковлев" (входит в ОАК госкорпорации "Ростех"). На его борту тестировалась работа новых отечественных систем и двигателей ПД-14», - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.

Данное воздушное судно присоединится к программе сертификационных испытаний наряду с опытным образцом МС-21, частично оснащенным новыми российскими системами и агрегатами. В новом облике он совершил первый полет 29 апреля. В небе лайнер провел 1 час 15 минут, поднявшись на высоту 3 000 метров. В ходе полета экипаж тестировал отечественную авионику, системы электроснабжения и кондиционирования. Пилотное испытание удалось выполнить полностью, никаких нареканий к работе агрегатов и систем самолета высказано не было. Следующим этапом должна стать сертификация и начало поставок импортозамещенного МС-21.

Сегодня у Ростеха заключены твердые контракты на 74 пассажирских самолета собственного производства. Будут изготовлены 19 лайнеров МС-21, 42 самолета «Суперджет», 11 бортов Ту-211 и три самолета Ил-114, сообщил ранее гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов. С его слов, производственный цикл у самолета долог, поэтому контракты необходимо заключать уже сейчас, что позволит планировать производственную загрузку и обеспечить ритмичные поставки. Серийное производство МС-21, например, должно начаться в следующем году, добавил Чемезов.

Напомним, МС-21 - среднемагистральный пассажирский самолет. В этом году стартовали его испытания на российских двигателях ПД-14. Кроме того, самолет обзавелся отечественным комплексом радиоэлектронного оборудования, вспомогательной силовой установкой, системами кондиционирования и регулирования давления и так далее. В настоящий момент в лайнере внедрено более 70 российских компонентов.

#Ростех #Самолет #иркутск #оак #пд-14 #МС-21 #импортозамещение
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Стальной рембат 20-ой армии
2
Гражданское судостроение
3
Зеленодольский судостроительный
4
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
6
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
8
«Панцирь». Работа в период СВО
9
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
10
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 