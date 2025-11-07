Песков: Лавров не «впадал в немилость» Путина

Информация о том, что глава МИД России Сергей Лавров «впал в немилость» президента РФ Владимира Путина, не является достоверной. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось, что российский дипломат провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио. В ходе переговоров американский коллега не затрагивал вопроса об организации встречи Путина и Трампа.

«Я вам кратко отвечу - в этих сообщениях действительности не соответствует ничего», - подчеркнул Песков в беседе с журналистами.

Пресс-секретарь президента России отметил, что Лавров продолжит исполнять свои обязанности на посту министра иностранных дел РФ. Кроме того, Песков подчеркнул, что саммит двух глав государств, несмотря на отмену, на определенном этапе, безусловно, будет востребован обеими странами.