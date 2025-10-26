МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Лавров раскрыл детали разговора с Рубио на фоне переноса встречи в Будапеште

Американская сторона не стала затрагивать тему переговоров Путина и Трампа.
Тимур Юсупов 2025-10-26 19:30:14
© Фото: МИД РФ © Видео: МИД России

Госсекретарь США Марк Рубио в телефонном разговоре с Сергеем Лавровым не затрагивал вопрос об организации встречи Путина и Трампа. Об этом министр иностранных дел Российской Федерации рассказал в интервью венгерскому телеканалу Ultrahang.

По словам главы российского МИД, во время прошедшей беседы со своим американским коллегой он не слышал, чтобы тот был заинтересован в обсуждении новых встреч переговорных групп, которые подготовили бы условия для отложенного саммита в Будапеште. В связи с этим, российская сторона также не стала поднимать данную тему.

«Инициатива на их стороне, а мы люди вежливые. Когда нас приглашают, мы говорим, что согласны и давайте договоримся о формате, месте и времени. Трамп вчера в Белом доме сказал, что приглашение отменяется. Позже американцы сказали, что "отмена" означает "перенос". Так что все зависит от инициатора», — объяснил Лавров позицию России.

Министр также напомнил, что после завершения телефонного разговора, Госдеп США опубликовал сообщение о продуктивности прошедшего диалога и отсутствии необходимости личной встречи двух дипломатов. Более того, Лавров рассказал, что его самого на встречу в Будапешт никто не приглашал.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не будет встречаться с Владимиром Путиным, пока не будет уверен, что российский лидер готов заключить сделку по Украине. 

