Лавров раскрыл детали разговора с Рубио на фоне переноса встречи в Будапеште

Госсекретарь США Марк Рубио в телефонном разговоре с Сергеем Лавровым не затрагивал вопрос об организации встречи Путина и Трампа. Об этом министр иностранных дел Российской Федерации рассказал в интервью венгерскому телеканалу Ultrahang.

По словам главы российского МИД, во время прошедшей беседы со своим американским коллегой он не слышал, чтобы тот был заинтересован в обсуждении новых встреч переговорных групп, которые подготовили бы условия для отложенного саммита в Будапеште. В связи с этим, российская сторона также не стала поднимать данную тему.

«Инициатива на их стороне, а мы люди вежливые. Когда нас приглашают, мы говорим, что согласны и давайте договоримся о формате, месте и времени. Трамп вчера в Белом доме сказал, что приглашение отменяется. Позже американцы сказали, что "отмена" означает "перенос". Так что все зависит от инициатора», — объяснил Лавров позицию России.

Министр также напомнил, что после завершения телефонного разговора, Госдеп США опубликовал сообщение о продуктивности прошедшего диалога и отсутствии необходимости личной встречи двух дипломатов. Более того, Лавров рассказал, что его самого на встречу в Будапешт никто не приглашал.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не будет встречаться с Владимиром Путиным, пока не будет уверен, что российский лидер готов заключить сделку по Украине.