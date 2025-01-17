Россиянка рассказала, что происходило на застрявшем в Антарктиде лайнере

У побережья Антарктиды из-за поломки застрял круизный лайнер, на борту которого находились 120 человек. Люди забронировали тур на восемь суток. Однако путешествие обернулось застоем на пять дней и забастовкой. О случившемся телеканалу «Звезда» рассказала единственная на корабле россиянка. По ее словам, на судне перестала работать навигация.

«Как только сели на корабль, нас проинформировали, что навигация не работает и мы не можем никуда идти», - рассказала Карина.

Туристы попросили отправить их обратно, но никакой реакции не последовало. Они устроили забастовку. В итоге людей все же доставили на берег. Но часть туристов осталась бастовать, добиваясь возвращения денег.

Напомним, похожая ситуация произошла в ноябре прошлого года. Тогда из-за сорванного отдыха россияне устроили голодовку. Запланированные походы туристам сократили, а затем у корабля сломался двигатель корабля.