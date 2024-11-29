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Устроившие голодовку россияне рассказали о сорванном круизе в Антарктиду

Предположительно, за это путешествие они отдали по 1,2 миллиона рублей.
Карина Тазетдинова 2024-11-29 13:14:11
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Устроившие голодовку в ходе антарктического круиза россияне требуют передать информацию о них экстренным службам. Они прислали «Звезде» видео с собрания, где пытаются добиться объяснений от экипажа. Представитель капитана в ответ заявил, что все нужные данные он уже направил.

Более 170 пассажиров остались заперты на элитном девятипалубном лайнере Swan Hellenic Diana из-за поломки. Но компания не спешит отдавать средства за испорченный отпуск.

Трое туристов голодают уже несколько дней в знак протеста из-за сорванного отдыха. Предположительно, за это путешествие они отдали по 1,2 миллиона рублей, от этой суммы им планируют вернуть лишь около 30%.

Сейчас лайнер дрейфует в сторону аргентинского порта, где его уже ждут экстренные службы. Россияне требуют компенсации ущерба и просят поставить в известность об их ситуации посольство РФ.

#антарктида #Туристы #россияне #наш эксклюзив #лайнер #экстренные службы #Swan Hellenic Diana
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