Устроившие голодовку россияне рассказали о сорванном круизе в Антарктиду

Устроившие голодовку в ходе антарктического круиза россияне требуют передать информацию о них экстренным службам. Они прислали «Звезде» видео с собрания, где пытаются добиться объяснений от экипажа. Представитель капитана в ответ заявил, что все нужные данные он уже направил.

Более 170 пассажиров остались заперты на элитном девятипалубном лайнере Swan Hellenic Diana из-за поломки. Но компания не спешит отдавать средства за испорченный отпуск.

Трое туристов голодают уже несколько дней в знак протеста из-за сорванного отдыха. Предположительно, за это путешествие они отдали по 1,2 миллиона рублей, от этой суммы им планируют вернуть лишь около 30%.

Сейчас лайнер дрейфует в сторону аргентинского порта, где его уже ждут экстренные службы. Россияне требуют компенсации ущерба и просят поставить в известность об их ситуации посольство РФ.