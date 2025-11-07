МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Роспотребнадзор отреагировал на продажу психотропного ореха на маркетплейсах

Плоды этого растения способны вызывать привыкание у человека.
Глеб Владовский 2025-11-07 12:09:15
© Фото: Michael Runkel, imagebroker.com, Globallookpress

В России взяли на контроль информацию о продаже опасного для здоровья бетельного ореха, известного также как бинлан. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

«Взяли на контроль появившиеся в СМИ сообщения о продаже на маркетплейсах сушеных плодов бетеля, которые, по опубликованной информации, могут оказывать воздействие на психику», - говорится в заявлении ведомства.

Подчеркивается, что в Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ) направлено обращение с просьбой принять меры в отношении мер по контролю продажи продукта, наносящего вред здоровью, среди населения.

Как отмечают врачи, в бетельном орехе содержится алкалоид ареколин - вещество, после употребления которого стимулируется нервная система человека. Благодаря этому у человека возникает тонизирующий эффект. Однако есть вероятность возникновения сильного привыкания к этому ореху.

#в стране и мире #роспотребнадзор #контроль #Психотропные вещества #маркетплейс #бетельный орех
