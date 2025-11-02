МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Роспотребнадзоре рассказали, как не подхватить кишечную инфекцию в праздники

С приближением праздников важно помнить о мерах предосторожности для предотвращения кишечных инфекций.
Виктория Бокий 2025-11-02 05:17:38
© Фото: Victor Lisitsyn, Global Look Press

Для предотвращения заражения кишечными инфекциями в предстоящие праздники нужно избегать большого количества многокомпонентных салатов и не смешивать свежеприготовленную еду с остатками от предыдущего дня. Также, что немаловажно, готовую еду необходимо хранить отдельно от сырых продуктов. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

«С приближением праздничных дней, когда многие собираются за столом с близкими и друзьями, важно помнить о мерах предосторожности для предотвращения кишечных инфекций. К причинам заболевания относятся: нарушение технологии приготовления блюд, неправильное хранение продуктов, пренебрежение личной гигиеной, употребление сырых или плохо обработанных продуктов», - сказали в ведомстве.

Отмечается, что салаты и скоропортящиеся блюда нужно либо сразу съесть, либо хранить в холодильнике не более 12 часов. Кроме того, при покупке продуктов нужно обращать внимание на сроки годности и условия их хранения. Не следует приобретать товары в незнакомых местах и на несанкционированных рынках.

В Роспотребнадзоре напомнили и про правильное приготовление пищи. Ведомство советует тщательно готовить мясо, птицу, яйца и рыбу. Не стоит забывать и о регулярном мытье фруктов и овощей. Также важно быть уверенным и в качестве используемой воды. Лучше пить только бутилированную или кипяченную воду.

Ранее в беседе со «Звездой» главврач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов рассказал об опасности сырых морепродуктов на праздничном столе. По его словам, попадание холероподобного вибриона в организм человека может грозить смертельной опасностью. Специалист объяснил, что такое заболевание вызывают бактерии, которые попадают в морепродукты из загрязненной воды.

#еда #роспотребнадзор #кишечная инфекция #праздники #праздничный стол
