The Hill: бывший вице-президент США Пенс прилетел на Тайвань

На Тайвань прибыл представитель Соединенных Штатов - Майк Пенс, бывший вице-президент США во времена первого президентского срока Дональда Трампа (2017-2021). На острове он планирует встретиться с представителями местной администрации и главами компаний технологической отрасли. О его прилете сообщило издание The Hill со ссылкой на два источника.

«Бывший вице-президент Майк Пенс прибыл на Тайвань в четверг. Пенс планирует встретиться с президентом Тайваня Лай Чинг-дэ и вице-президентом Сяо Би-ким, которую Пенс знает со времен ее работы представителем Тайваня в США», - уточнила американская газета.

Журналисты уточнили, что в пятницу, 17 января, Пенс уже провел встречу с руководителями высшего звена в сфере технологий. Кроме этого, он посетит форум с лидерами бизнеса в Гонконге.

С 1949 года остров Тайвань управляется администрацией, тогда туда стекись остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши, потерпевшие поражение в гражданской войне в Китае. Материковый Китай считает Тайвань одной из провинций КНР.

Более двух лет назад резонансным стал приезд на Тайвань спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Тогда экс-президент Дональд Трамп назвал этот визит глупым поступком.