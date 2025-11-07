Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 218-го гвардейского танкового полка с успешным освобождением населенного пункта Успеновка в Запорожской области. Как сообщили в ведомстве, глава Минобороны направил бойцам телеграмму, отметив их высокий профессионализм и героизм.

По словам Белоусова, военнослужащие-дальневосточники с первых дней специальной военной операции проявляют стойкость и преданность долгу, защищая народ и территорию России. Он подчеркнул, что на всех направлениях бойцы полка демонстрируют беспримерное мужество и продолжают традиции фронтовиков. Министр также отметил, что память о павших военнослужащих, отдавших жизнь за Родину, навсегда останется в истории.

Глава российского оборонного ведомства поблагодарил командование и личный состав за успешное выполнение поставленных задач и выразил уверенность, что упорство и профессионализм воинов обеспечат дальнейшее укрепление безопасности страны.

Об установлении контроля над Успеновкой Минобороны сообщило сегодня в недельной сводке о проведении спецоперации. Населенный пункт заняли военнослужащие из состава группировки войск «Восток».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.