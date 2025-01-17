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ДТП с россиянами на Шри-Ланке могло произойти из-за уснувшего водителя

Правоохранители выясняют все обстоятельства аварии.
Сергей Лебедев 2025-01-17 12:50:17
© Фото: Hendrik Schmidt, dpa, Global Look Press

Аварию с российскими туристами на Шри-Ланке мог спровоцировать уснувший за рулем автобуса водитель. Об этом пишет 360.ru со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Версия с уснувшим водителем еще только проверяется.

Напомним, ранее в посольстве РФ рассказали «Звезде», что в результате ДТП пострадали 12 человек. Двое россиян находятся в тяжелом состоянии.

Раненых доставили в больницу города Тангалле. Им оказывается вся необходимая помощь.

#в стране и мире #авария #Туристы #Шри-Ланка #ДТП #автобус
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