ДТП с россиянами на Шри-Ланке могло произойти из-за уснувшего водителя

Аварию с российскими туристами на Шри-Ланке мог спровоцировать уснувший за рулем автобуса водитель. Об этом пишет 360.ru со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Версия с уснувшим водителем еще только проверяется.

Напомним, ранее в посольстве РФ рассказали «Звезде», что в результате ДТП пострадали 12 человек. Двое россиян находятся в тяжелом состоянии.

Раненых доставили в больницу города Тангалле. Им оказывается вся необходимая помощь.