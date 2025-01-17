ДТП с россиянами на Шри-Ланке могло произойти из-за уснувшего водителя

Аварию с российскими туристами на Шри-Ланке мог спровоцировать уснувший за рулем автобуса водитель. Об этом пишет 360.ru со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России.
Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Версия с уснувшим водителем еще только проверяется.
Напомним, ранее в посольстве РФ рассказали «Звезде», что в результате ДТП пострадали 12 человек. Двое россиян находятся в тяжелом состоянии.
Раненых доставили в больницу города Тангалле. Им оказывается вся необходимая помощь.
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