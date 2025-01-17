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Двое россиян находятся в тяжелом состоянии после ДТП на Шри-Ланке

Всего в аварии пострадали 12 человек.
Сергей Лебедев 2025-01-17 10:36:46
© Фото: Ajith Perera, Xinhua, Global Look Press

Двое россиян находятся в тяжелом состоянии после аварии с автобусом на Шри-Ланке. Об этом телеканалу «Звезда» рассказали в пресс-службе посольства РФ в республике.

Отмечается, что всего в ДТП пострадали 12 человек. В данный момент туристы находятся в медицинском учреждении города Тангалле.

«Завтра по поручению посла заведующий консульским отделом выедет в больницу», - подчеркнули в диппредставительстве.

Напомним, в пятницу на Шри-Ланке автобус с российскими туристами столкнулся с бетономешалкой. Наши сограждане получили травмы различной степени тяжести.

#авария #Туристы #Шри-Ланка #ДТП #автобус #наш эксклюзив
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