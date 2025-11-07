Минобороны России сообщило об освобождении от украинских боевиков населенного пункта Успеновка в Запорожской области. В ее штурме участвовали военнослужащие 127-й мотострелковой дивизии 5-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Восток».

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что Успеновка - один из ключевых и наиболее укрепленных узлов обороны неприятеля на левобережье реки Янчур. Овладев ей, бойцы группировки установили контроль более чем над семью квадратными километрами территорий. Также они зачистили свыше 1 100 строений и уничтожили более полусотни единиц военной техники врага.

«Северо-восточная часть Успеновки была прикрыта естественным рубежом - рекой Янчур, что значительно осложняло действия наступающих подразделений», - отметили в МО РФ.

Но сложные условия и плотный огонь боевиков не помешали российским штурмовикам выполнить поставленную задачу в кратчайший срок. Поле боя осталось за нашими бойцами.

Уточняется, что Успеновка - второй как по численности, так и по значимости населенный пункт в Гуляйпольском районе. При этом она - крупнейшая на Успеновском плацдарме. Поселок тянется вдоль реки Янчук более чем на пять километров. Он был насыщен украинскими огневыми позициями и инженерными заграждениями. Все это не остановило наших бойцов.

С освобождением населенного пункта Успеновка воинов ВС РФ поздравил министр обороны России Андрей Белоусов. Он выразил благодарность командованию и личному составу 218-го гвардейского танкового полка.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.