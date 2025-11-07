МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Боевики пытались вырваться из котла под Красноармейском при помощи танка

Попытка противника оказалась неудачной, вражеский танк Т-72 удалось уничтожить при помощи FPV-дрона. Личный состав неприятеля подавили при помощи стрелкового оружия и артиллерии.
2025-11-07 12:35:21
© Фото: Станислав Красильников, РИА Новости

Вооруженные силы России пресекли попытку подразделений ВСУ вырваться из кольца окружения под Красноармейском Донецкой Народной Республики. Как сообщили в Минобороны РФ в недельной сводке о ходе специальной военной операции (с 1 по 7 ноября), украинские боевики 32-й механизированной бригады при поддержке танка Т-72 пытались прорваться в северном направлении.

В результате точного удара FPV-дрона бронемашина была уничтожена, а личный состав противника подавлен стрелковым и артиллерийским огнем.

По данным ведомства, штурмовые группы 2-й армии продолжают уничтожение окруженных подразделений ВСУ в восточной части Центрального района Красноармейска и на территории западной промзоны. Также за сутки российские военнослужащие зачистили от противника населенные пункты Гнатовка и Рог, освободив 45 зданий.

Подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии продвинулись в населенном пункте Димитров, освободив 24 здания и продолжив наступление в сторону микрорайона Западный. Всего за неделю противник предпринял 45 попыток деблокировать окруженную группировку и 32 раза пытался прорвать кольцо окружения, однако все атаки были успешно отражены.

Кроме того, в сводке отмечается, что подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и установили контроль над Успеновкой в Запорожской области.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#Минобороны России #спецоперация #красноармейск
