Дроновод: психологическое воздействие БПЛА принуждает боевиков к сдаче

Корреспондент «Звезды» Андрей Вакула работает в зоне проведения специальной военной операции. На этот раз он пообщался с нашими дроноводами. По словам оператора БПЛА с позывным Хинган, среди задач расчетов беспилотников не только поиск и поражение целей, но и психологическое воздействие - постоянное присутствие дронов в небе пугает и деморализует противника.

«Сейчас создаем психологическое давление, чтобы им было страшно, чтобы они боялись. Чтобы они в рацию своим командирам кричали, плакали, что их убивают. Командиры их будут кормить завтраками. Они разочаруются, поймут, что им ничем не помогают. И обидятся и к нам придут», - пояснил Хинган.

С воздуха дроны сопровождают штурмовиков на подходах к вражеским блиндажам. Перед тем как открыть огонь, неприятелю предлагают сложить оружие - и камеры фиксируют, как противник это делает. В темное время суток наблюдение и поражение целей ведется с применением тепловизоров и иных средств ночной съемки. Иногда враг выдает себя сам - так, одна из позиций противника была обнаружена по включенной Wi-Fi-точке в полях.

«Нашли укрытие БПЛАшников. Спалились они чисто из-за Wi-Fi сети роутера. Он стоял на открытке», - пояснил дроновод с позывным Калаш.

Расчеты дронов также выявляют маршруты движения противника. В сюжете показаны кадры, когда беспилотники обнаружили и нанесли удар по автомобилю Humvee. В другом эпизоде с воздуха видно, как горит украинская бронемашина в поле.

Отмечено, что присутствие FPV-дронов в воздухе бойцы поддерживают, не жалея беспилотников. Расчеты БПЛА запускают десятки беспилотных летательных аппаратов в смену, чтобы поддерживать постоянное давление на противника и не давать ему передышки.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.