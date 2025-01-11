Расчет ЗРК «Стрела-10М» уничтожил более 30 БПЛА ВСУ за месяц в Запорожье

Расчет ЗРК «Стрела-10М» Новороссийских десантников стоят на страже неба Запорожской области. Только за последний месяц на счету бойцов группировки «Днепр» более 30 беспилотников ВСУ. Днем и ночью военнослужащие ВС РФ прикрывают подразделения от нападения с воздуха и разведки украинских националистов.

На Ореховском направлении в Запорожской области подразделения артиллерии «крылатой пехоты» от ударов с воздуха прикрывают расчеты зенитно-ракетных комплексов «Стрела-10М».

«В ходе дежурства был обнаружен вражеский разведывательный беспилотник самолетного типа, который по воздуху приближался к нашим позициям артиллерии для ведения воздушной разведки», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Воздушную цель обнаружили, после чего командир передал расчету ЗРК «Стрела-10М» координаты для ее уничтожения. Расчет ЗРК занимает стартовую позицию и разворачивает пусковую установку за несколько минут. После «Стрела-10М» захватывает и поражает воздушную цель.

«Встречаются моменты, когда наблюдаются подставы - летят два беспилотника, постоянно надо перекатываться и следить, чтобы не велся огонь артиллерии по машине. Мы прикрываем артиллерию и по ней постоянно ведется огневое воздействие. Мы спасаем наших братьев - артиллеристов», - добавил командир зенитно-ракетного взвода с позывным Золотой.

Также аппараты украинских боевиков в небе помогает контролировать и обнаруживать расчет МРУ-Б на базе БТР-МДМ «Ракушка». Он работает в круглосуточном режиме.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.