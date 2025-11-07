МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Боевики ВСУ скидывают с дронов отравленную еду и воду российским бойцам

Для того чтобы военнослужащие ВС РФ могли отличить свою «посылку» от вражеской, дроноводы применяют специальные, заранее согласованные с пехотинцами метки.
Павел Кустов 2025-11-07 12:20:58
© Фото: Сергей Бобылев, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

На площадке учебного центра 810-й гвардейской бригады морской пехоты не только отрабатывают навыки пилотирования, но и учат собирать дроны с нуля, правильно паковать полезную нагрузку и применять аппараты в разных задачах - от доставки продовольствия до ударных применений. В этом убедился корреспондент «Звезды» Владислав Кустов.

Такелажники подбирают посылки по принципу «больше калорий при минимальном весе». Дрон, способный нести до трех килограммов, загружают примерно на полтора, чтобы увеличить дальность полета. При этом есть и условные метки на посылке - чтобы адресат отличил свою посылку от вражеской подмены.

«Противник прибегает к тактике, когда нашим ребятам скидывает всякую гадость под видом еды, воды. Просто "птичка" прилетает, и он уже может отличить - наш, не наш», - отметил боец с позывным Хоттабыч.

На базе съемочной группе показали и более тяжелые платформы - например, «Воган-15». По словам бойца с позывным Док, такие машины способны нести серьезную нагрузку и применяться для поражения опорных пунктов противника. Одно из приоритетных направлений подготовки - обучение сборке и ремонту. Будущие операторы обязаны знать «птичку» от рамы до ПО.

Инструкторы подчеркивают, что в современной практике у российских подразделений выработалась собственная доктрина. Упор делается на более крупные, грузоподъемные дроны, с которых легко применять более мощные боеприпасы и поражающие элементы.

«Мы концентрируемся на больших машинах, чтобы иметь больше боеприпасов и силы взрыва», - говорит техник-инструктор с позывным Писарь.

Писарь продемонстрировал дрон «Бумеранг» с элементами искусственного интеллекта. Этот аппарат способен самостоятельно доводить аппарат до цели по выставленному маркеру.

Курс подготовки сочетает теорию и практику - симуляторы для оттачивания навыков пилотирования, занятия по пайке и электронике, тренировки по укладке боевых частей. По словам корреспондента, цикл обучения длится около двух недель - за поток выпускают порядка 20 готовых операторов и техников.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#бпла #морская пехота #дроны #наш эксклюзив #группировка "север"
