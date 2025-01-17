Захарова: США отморозили уши назло маме, не закупив самолеты Бе-200

Соединенные Штаты задолго до катастрофы в Лос-Анджелесе собирались закупить российские самолеты-амфибии Бе-200, которые очень эффективны при тушении масштабных лесных пожаров. Однако сделка в итоге сорвалась. Об этом сегодня напомнила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Она перечислила еще ряд примеров, когда помощь России была необходима США, но от нее отказались. В том числе дипломат напомнила про поставки аппаратов ИВЛ, от которых американцы избавились.

«Это всего лишь несколько примеров из серии "назло маме отморожу уши"», - сказал Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее официальный представитель МИД РФ заявляла, что катастрофа в Лос-Анджелесе вскрыла всю совокупность проблем США. По ее словам, американцы поучают весь мир, но не могут самостоятельно справиться со своей проблемой.