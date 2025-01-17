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Автобус с туристами из РФ столкнулся с грузовиком на Шри-Ланке

По предварительным данным, пострадали как минимум 19 человек.
Алексей Курильченко 2025-01-17 09:09:14
© Фото: X, @ImThimira07

На Шри-Ланке автобус с российскими туристами столкнулся с бетономешалкой. Известно как минимум о 19 пострадавших, водитель автобуса погиб. Об этом сообщает Daily Mirrior.

Авария произошла на Южном скоростном шоссе по направлению на курорт Тангалле. Пострадавшие были направлены в местный госпиталь с травмами различной степени тяжести. По данным издания, в автобусе находилось около 30 иностранных туристов.

На данный момент российское посольство не прокомментировало данную информацию.

#в стране и мире #Туристы #Шри-Ланка #ДТП #В ИноСМИ #автобус
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