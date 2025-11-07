МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
IDIS: трое из десяти граждан Молдавии живут в условиях абсолютной бедности

В стране наблюдается сильнейшая безработица и отток молодежи.
Тимур Юсупов 2025-11-07 00:34:01
© Фото: Shatokhina Natalia, news.ru, Global Look Press

Трое из десяти граждан Молдавии живут в условиях абсолютной бедности - это состояние, при котором у человека или семьи недостаточно ресурсов для удовлетворения базовых жизненных потребностей, таких как пища, жильё, питьевая вода и медицинская помощь. Об этом заявил эксперт молдавского института развития и социальных инициатив (IDIS) Виктор Урсу. По словам аналитика, чтобы исправить данное положение, местным властям придется приложить колоссальные усилия.

В своем исследовании «100 самых острых проблем Республики Молдова» эксперт отмечает крайне плачевное состояние экономики страны. По его словам, в Молдавии с каждым годом увеличивается социальный разрыв между городом и «деревней» - почти половина (40%) сельских жителей находятся за чертой бедности.

Еще одной серьезнейшей проблемой является отток из страны молодежи - из-за роста стоимости жизни и проблем с образованием и медициной, юноши и девушки массово уезжают за границу в поисках лучшей жизни. Также решающими факторами становятся отсутствие экономических возможностей и низкие пенсии.

По мнению аналитика, чтобы стабилизировать обстановку в стране, властям Молдавии необходимо направить инвестиции в сельскую инфраструктуру, одновременно с этим обеспечив достаточное количество рабочих мест. Сегодня уровень занятости в государстве составляет всего 42,7%.

В то время, как рядовые граждане Молдавии вынуждены выживать за гранью бедности, президент республики Майя Санду получает от своих западных покровителей десятки миллионов долларов на антироссийскую пропаганду. В этом не так давно призналась бывшая глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр, которой позвонили российские пранкеры Вован и Лексус.

