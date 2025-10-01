МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Экс-глава USAID рассказала о финансировании режима Санду в Молдавии

Бывшая глава USAID Саманта Пауэр призналась в миллиардных инвестициях в Молдавию и Украину в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом.
Ян Брацкий 2025-10-01 14:24:42
© Фото: Cfoto, Keystone Press Agency, Global Look Press

Агентство США по международному развитию (USAID) потратило десятки миллионов долларов на поддержку режима Майи Санду в Молдавии. Такое признание сделала последняя глава организации Саманта Пауэр. Она думала, что общается с экс-президентом Украины Петром Порошенко* (внесен в реестр террористов и экстремистов), но на самом деле это были российские пранкеры Вован и Лексус.

«Мы инвестировали, мы увеличили ресурсы. Я сейчас не помню цифры, но так называемые дополнительные средства для Украины всегда составляли десятки миллионов долларов, в том числе для Молдавии. Эти деньги - простите за банковский жаргон - были направлены в Молдавию вдолгую, на больший срок, чем на Украине», - разоткровенничалась Пауэр.

Она отметила, что агентство максимально расширило присутствие в республике, пока президент США Дональд Трамп не прекратил его финансирование. Кроме того, экс-глава USAID рассказала о ежемесячных перечислениях украинским властям, которые получали по $1,5 млрд наличными начиная с 2022 года. Сейчас эти деньги поступают, когда предоставляется отчетность, уточнила Пауэр.

Около месяца назад госсекретарь США Марко Рубио заявил об окончании процедуры официального закрытия USAID. Он отметил, что с января удалось сэкономить десятки миллиардов долларов налогоплательщиков. Теперь Белый дом ожидает возвращения в бюджет страны еще $7,9 млрд.

* Петр Порошенко внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

#в стране и мире #Украина #Молдавия #usaid #Майя Санду #финансирование #Саманта Пауэр
