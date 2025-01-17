Карен Хачанов пробился в третий круг Australian Open

Российский теннисист Карен Хачанов прошел в третий круг Australian Open. Он провел матч с канадским коллегой Габриэлем Диалло. Матч второго круга Australian Open (Открытого чемпионата Австралии) завершился со счетом 7:6 (7:4), 4:6, 6:3, 6:3 в пользу россиянина.

Теперь Хачанову предстоит встретиться в с победителем матча, в котором сыграют Алекс Михельсен из США и Джеймс Маккейб из Австралии.

Теннисисту Карену Хачанову 28 лет. В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) он находится на 19-м месте. За свою карьеру он одержал семь побед на турнирах под эгидой организации.

Турнир Australian Open проходит в Мельбурне.