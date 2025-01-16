ФСБ опубликовала допрос палача вермахта, повесившего 120 человек

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России опубликовал показания Мартина Фойербаха, который был палачом вермахта во время Второй мировой войны. Он рассказал, что лично повесил 120 человек и обезглавил 80, еще 10 людям отрубил конечности и двоих человек пригвоздил к крестам.

«Дома у меня есть карманный календарь, где я записывал количество казненных мной людей. Эти записи я имел обыкновение перечитывать каждый вечер, будь то в роте или дома. Благодаря этому мне удалось запомнить большинство цифр», - цитирует его слова протокол допроса.

Фойербах принимал участие в расправах над антифашистами в Австрии, а также в преступлениях в Польше, Югославии и СССР. На допросе он вспомнил один из случаев жестокой казни коммунистов в 1939 году.

«Случай, имевший место в июле в Брадер, где в общей сложности было казнено до 200 коммунистов, из них человек 20 были казнены не сразу, а сначала была отрублена правая рука, затем левая рука, левая нога, правая и, наконец, голова. Лично я отрубил конечности семи коммунистам», - рассказал палач.

Другим запоминающимся для него случаем стало задержание антифашистов в Вене в 1942 году. Всех задержанных, примерно 100-150 человек, согнали в здание Восточного вокзала. Начальник Венского гарнизона, по словам Фойербаха, распределил, кого каким способом будут казнить

«Было примерно четыре вида казни: повешение, обезглавливание, отсекание конечностей и пригвождение. Насколько я помню, в этот раз я повесил и обезглавил человек 19, отрубил конечности троим и пригвоздил к крестам двоих», - перечислил он.

В протоколе также зафиксирован случай, когда Мартин Фойербах во время пребывания во Львове в ноябре 1941 года повесил 8-10 партизан. Всего тогда казнили около 20 человек, они обстреляли «железнодорожную комендатуру», где находились немецкие военные.

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