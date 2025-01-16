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ФСБ опубликовала допрос палача вермахта, повесившего 120 человек

Во время допроса Мартин Фойербах рассказал, что лично повестил 120 человек, обезглавил 80, отрубил конечности 10 людям и двоих человек пригвоздил за руки и за ноги.
Анастасия Бобылева 2025-01-16 01:49:27
© Фото: Дмитрий Макеев РИА Новости

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России опубликовал показания Мартина Фойербаха, который был палачом вермахта во время Второй мировой войны. Он рассказал, что лично повесил 120 человек и обезглавил 80, еще 10 людям отрубил конечности и двоих человек пригвоздил к крестам.

«Дома у меня есть карманный календарь, где я записывал количество казненных мной людей. Эти записи я имел обыкновение перечитывать каждый вечер, будь то в роте или дома. Благодаря этому мне удалось запомнить большинство цифр», - цитирует его слова протокол допроса.

Фойербах принимал участие в расправах над антифашистами в Австрии, а также в преступлениях в Польше, Югославии и СССР. На допросе он вспомнил один из случаев жестокой казни коммунистов в 1939 году.

«Случай, имевший место в июле в Брадер, где в общей сложности было казнено до 200 коммунистов, из них человек 20 были казнены не сразу, а сначала была отрублена правая рука, затем левая рука, левая нога, правая и, наконец, голова. Лично я отрубил конечности семи коммунистам», - рассказал палач.

Другим запоминающимся для него случаем стало задержание антифашистов в Вене в 1942 году. Всех задержанных, примерно 100-150 человек, согнали в здание Восточного вокзала. Начальник Венского гарнизона, по словам Фойербаха, распределил, кого каким способом будут казнить

«Было примерно четыре вида казни: повешение, обезглавливание, отсекание конечностей и пригвождение. Насколько я помню, в этот раз я повесил и обезглавил человек 19, отрубил конечности троим и пригвоздил к крестам двоих», - перечислил он.

В протоколе также зафиксирован случай, когда  Мартин Фойербах во время пребывания во Львове в ноябре 1941 года повесил 8-10 партизан. Всего тогда казнили около 20 человек, они обстреляли «железнодорожную комендатуру», где находились немецкие военные.

Ранее МО РФ показало рассекреченные документы о Моонзундской десантной операции, которую советские военные проводили с 27 сентября по 24 ноября 1944 года. Освобождение Моонзундского архипелага было нужно, чтобы открыть путь к освобождению Прибалтики от немецко-фашистских захватчиков.

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© ФСБ России
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