В Красноярском крае 9-летний мальчик погиб под грудой снега

В Красноярском крае под грудой снега погиб девятилетний мальчик. Об этом сегодня рассказали в региональном управлении Следственного комитета России. Трагедия произошла в деревне Росинка Шарыповского округа.

Школьник вместе с тремя друзьями прыгал со снежной возвышенности в овраг. В какой-то момент обрушилась плотная корка снега, на которой стоял мальчик.

Ребенок упал в сугроб и его засыпало снегом. Достать тело школьника смогли лишь прибывшие на помощь полицейские и местные жители.

Ранее в Петрозаводске женщина погибла в результате упавшего ей на голову скопления снега и льда. ЧП случилось у здания школы.