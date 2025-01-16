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В Красноярском крае 9-летний мальчик погиб под грудой снега

Школьник вместе с тремя друзьями прыгал в овраг.
Сергей Лебедев 2025-01-16 09:39:37
© Фото: krksledkom, Telegram

В Красноярском крае под грудой снега погиб девятилетний мальчик. Об этом сегодня рассказали в региональном управлении Следственного комитета России. Трагедия произошла в деревне Росинка Шарыповского округа.

Школьник вместе с тремя друзьями прыгал со снежной возвышенности в овраг. В какой-то момент обрушилась плотная корка снега, на которой стоял мальчик.

Ребенок упал в сугроб и его засыпало снегом. Достать тело школьника смогли лишь прибывшие на помощь полицейские и местные жители.

Ранее в Петрозаводске женщина погибла в результате упавшего ей на голову скопления снега и льда. ЧП случилось у здания школы.

#в стране и мире #Красноярский край #СК РФ #снег #погиб
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