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В Карелии женщина стала жертвой упавшей с крыши здания глыбы льда

От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.
Глеб Владовский 2025-01-14 22:26:12
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

В Петрозаводске женщина погибла в результате упавшего ей на голову с крыши школы ледяной глыбы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики Карелия.

«14 января 2025 года, в вечернее время произошло падение с крыши здания на улице Советской в городе Петрозаводске скопления льда и снега, в результате которого выходившая из здания женщина получила травмы, несовместимые с жизнью», - говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что прокуратура начала проверку по факту происшествия, повлекшего за собой гибель человека. По результатам экспертизы будет дана оценка качеству и своевременности уборки крыши здания от снега и наледи.

По итогам проверки также решится вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

#в стране и мире #карелия #Прокуратура #глыба льда #Петрозаводск #жертва
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