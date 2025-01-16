Роскомнадзор в прошлом году зафиксировал 135 случаев утечек баз данных

В минувшем году Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) зафиксировала 135 случаев утечек баз данных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

В Роскомнадзоре уточнили, что в попавших в Интернет базах данных содержалось более 710 миллионов записей.

Напомним, за позапрошлый год зафиксировали 168 утечек персональных данных. В Сеть попало порядка 300 миллионов записей.

В беседе со «Звездой» заместитель директора Института высокотехнологичного права НИУ МИЭТ Генрих Девяткин рассказал, что делать при утечке персональных данных в Сеть. По словам эксперта, утечки происходят из-за недобросовестных организаций.