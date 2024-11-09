Роскомнадзор заявил об утечке более 600 миллионов записей о россиянах

С начала 2024 года в сеть утекли более 600 миллионов записей о россиянах. Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

«За 9 месяцев 2024 года Роскомнадзор зафиксировал 110 случаев распространения в интернете баз данных, содержащих более 600 млн записей», - цитирует ТАСС собеседника.

Отмечается, что только за октябрь ведомство зафиксировало 13 случаев распространения баз данных в сети, в которых содержалось более 9,7 миллиона записей.

Роскомнадзор фиксировал 19 фактов утечек по состоянию на февраль текущего года. На тот момент в сеть утекли уже более 510 миллионов записей о россиянах.

За весь предыдущий год ведомство зафиксировало 168 утечек персональных данных. При этом в сеть попали только порядка 300 миллионов записей. А в 2020 году после начала спецоперации в утекли 600 миллионов записей, тогда было зафиксировано более 140 утечек.

Ранее заместитель директора Института высокотехнологичного права НИУ МИЭТ Генрих Девяткин рассказал, что делать при утечке персональных данных в Сеть. По словам эксперта, утечки происходят из-за недобросовестных организаций.