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Расчет «Гиацинта» показал момент поражения орудий ВСУ в ДНР

Цели обнаружили разведчики при помощи БПЛА, они передали координаты артиллерийским расчетам для поражения.
Анастасия Бобылева 2025-01-16 05:22:52
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты самоходных пушек «Гиацинт-С» гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили замаскированные позиции, артиллерийские орудия, расчет АГС и скопления живой силы ВСУ в ДНР. Министерство обороны РФ показало поражение целей нашими артиллеристами.

Объекты противника обнаружили наши разведчики с помощью БПЛА. После этого было принято решение нанести по ним артиллерийские удары расчетами «Гиацинта». Камеры объективного контроля зафиксировали поражение всех выявленных целей.

После боевой стрельбы артиллеристы сменили огневые позиции, чтобы пополнить боекомплект и избежать ответного огня со стороны противника.

Артиллерийские расчеты группировки войск «Запад» днем и ночью ведут боевую, наносят точные удары по военным объектам, позициям, фортификационным сооружениям, боевой техники, движению колонн и живой силе ВСУ. Бойцы сосредоточены и нацелены на победу, каждый знает свою задачу и готов подстраховать товарища.

Ранее расчет «Гвоздики» уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ в Херсонской области. Цель обнаружил оператор беспилотника, пролетая над правым берегом Днепра.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#ДНР #ВСУ #Гиацинт-С
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