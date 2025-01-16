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Зеленский сообщил, что лишь 60% подразделений ВСУ оснащены полностью

Лидер киевского режима констатировал, что в последнее время многие населенные пункты переходят под контроль ВС РФ.
Дарина Криц 2025-01-16 03:13:56
© Фото: Vyacheslav Madiyevskyy Keystone Press Agency Globallookpress

Чуть больше половины подразделений украинских войск имеют надлежащее оснащение. Такую статистику озвучил лидер киевского режима Владимир Зеленский. Об этом он рассказал в специальном интервью четырем СМИ Польши - Onet, TVN24, Rzeczpospolita и Krytyka Polityczna.

«Лишь 60% подразделений оснащены надлежащим образом», - заявил он.

Кроме этого, Зеленский констатировал тяжелую для украинской армии ситуацию на линии боевого соприкосновения, добавив, что инициатива переходит от одной стороны к другой.

«Что касается ситуации на поле боя, то, к сожалению, она как жизнь, как синусоида. Бывают моменты, когда инициатива переходит от одной стороны к другой. Итак, есть деревни и города, которые попадают в руки противника, и это чаще всего происходит в последнее время на востоке нашей страны, поскольку, к сожалению, там сосредоточена большая часть российской армии», - отметил украинский политик.

Напомним, 15 января в США претендент на пост госсекретаря Марко Рубио предположил, чтобы урегулировать украинский конфликт, потребуется применить реализм и пойти на уступки. Помимо этого. нужны рычаги влияния с обеих сторон для достижения мира.

#Россия #в стране и мире #Украина #ВСУ #Владимир Зеленский #оснащение армии
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