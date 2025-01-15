В США заявили о важности уступок и реализма в решении кризиса на Украине

В урегулировании украинского кризиса потребуется применить реализм и пойти на уступки. Такое заявление сделал претендент на пост госсекретаря Марко Рубио.

«Для достижения таких целей, какие нужно достичь на Украине, важно, чтобы все проявили реализм. Должны последовать уступки со стороны РФ, но также и со стороны украинцев и США, которые оказались в этом», - подчеркнул он в ходе слушаний в Сенате, посвященных рассмотрению его кандидатуры.

Рубио также подчеркнул, что необходимы рычаги влияния с обеих сторон для достижения мира на Украине.

Напомним, что ранее Рубио не раз высказывался агрессивно в адрес России, за что его внесли в санкционные списки. Однако со временем вектор его взглядов начал меняться. Он также отказывался голосовать за выделение последних траншей финансирования Украине.