Не менее 12 человек погибли при обстреле Израилем жилых домов в Газе

Армия обороны Израиля атаковала жилой квартал Шейх-Радван на севере секторе Газа. В результате обстрела погибли 12 человек, более 20 человек получили ранения, сообщил телеканал Al Mayadeen со ссылкой на службу гражданской обороны анклава.

Уточняется, что ЦАХАЛ обстрелял жилые дома в квартале Шейх-Радван вечером в среду 15 января.

Несколькими днями ранее Израиль нанес удар по школе в городе Джабалия на севере сектора Газа. В результате атаки погибли не менее восьми человек, среди которых дети. Школа была приютом для перемещенных палестинцев в регионе.