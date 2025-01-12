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Восемь человек погибли после израильского удара по школе в Газе

Телеканал Al Jazeera утверждает, что школа была временным убежищем для перемещенных палестинцев.
Ирина Егорова 2025-01-12 06:48:55
© Фото: Omar AshtawyKeystone Press Agency, Global Look Press

В результате удара Армии обороны Израиля по школе в городе Джабалия на севере сектора Газа погибли по меньшей мере восемь человек. Среди жертв есть дети, сообщает телеканал Al Jazeera.

Школа являлась приютом для перемещенных палестинцев в регионе.

Бои на Ближнем Востоке уже продолжаются больше года, 7 декабря 2023 года ситуация обострилась после нападения боевиков ХАМАС - они совершили массированную атаку по территории Израиля с последующим захватом заложников. В результате, Израиль, с целью уничтожения военной и политической структуры ХАМАС и освобождения всех похищенных, начал военную операцию в Газе.

Россия призвала Израиль немедленно прекратить боевые действия на территории сектора Газа. По словам постпреда РФ при ООН Василия Небензи, постоянные обстрелы анклава со стороны ЦАХАЛ привели к гуманитарной катастрофе. К тому же в регионе полностью разрушена инфраструктура и происходит перемещение людей - счет беженцам идет на миллионы, отметил он.

Количество жертв среди мирных жителей сектора Газа в результате бомбардировок со стороны Армии обороны Израиля составило более 39,2 тысяч человек. Всего с момента эскалации ближневосточного конфликта в регионе погибли 173 журналиста.

#школа #Израиль #сектор Газа #палестина #ЦАХАЛ #жертвы
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