Восемь человек погибли после израильского удара по школе в Газе

В результате удара Армии обороны Израиля по школе в городе Джабалия на севере сектора Газа погибли по меньшей мере восемь человек. Среди жертв есть дети, сообщает телеканал Al Jazeera.

Школа являлась приютом для перемещенных палестинцев в регионе.

Бои на Ближнем Востоке уже продолжаются больше года, 7 декабря 2023 года ситуация обострилась после нападения боевиков ХАМАС - они совершили массированную атаку по территории Израиля с последующим захватом заложников. В результате, Израиль, с целью уничтожения военной и политической структуры ХАМАС и освобождения всех похищенных, начал военную операцию в Газе.

Россия призвала Израиль немедленно прекратить боевые действия на территории сектора Газа. По словам постпреда РФ при ООН Василия Небензи, постоянные обстрелы анклава со стороны ЦАХАЛ привели к гуманитарной катастрофе. К тому же в регионе полностью разрушена инфраструктура и происходит перемещение людей - счет беженцам идет на миллионы, отметил он.

Количество жертв среди мирных жителей сектора Газа в результате бомбардировок со стороны Армии обороны Израиля составило более 39,2 тысяч человек. Всего с момента эскалации ближневосточного конфликта в регионе погибли 173 журналиста.