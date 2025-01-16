Трамп назначил Гибсона, Сталлоне и Войта спецпосланниками в Голливуде

Трое американских актеров стали специальными посланниками избранного президента США Дональда Трампа в Голливуде. В своей социальной сети Truth Social он написал, что назначил в это «великое, но очень проблемное место» Мэла Гибсона, Сильвестра Сталлоне и Джона Войта.

«С гордостью объявляю, что Джон Войт, Мэл Гибсон и Сильвестр Сталлоне будут моими спецпосланниками в великом, но очень проблемном месте - Голливуде (штат Калифорния)», - заявил Трамп.

Он пояснил, что как спецпосланники эти актеры будут работать над тем, чтобы сделать Голливуд больше, лучше и сильнее, добавив, что в последние четыре года эта индустрия развлечений и производства кино и сериалов уступила значительную часть бизнеса другим странам.

Помимо этого, Трамп возложил на Гибсона, Сталлоне и Войта роль его «глаз и ушей», надеясь, что во время его правления снова наступит «золотой век Голливуда».

Напомним, в штате Калифорния. в котором располагается Голливуд, еще не утихли мощные пожары, которые уже лишили домов многих известных американских актеров и выжги огромные территории, уничтожив флору и фауну.

Огонь не утихает с 7 января, на фоне этого ЧП президент США Джо Байден объявил о введении режима масштабного бедствия в Калифорнии.