Убийцей мэра мексиканского города Уруапан оказался 17-летний подросток

Преступник был ликвидирован в ходе нападения.
Тимур Юсупов 2025-11-06 23:35:27
© Фото: Felix Marquez, dpa, Global Look Press

Убийцей мэра мексиканского города Уруапан Карлоса Мансо оказался 17-летний подросток. Местные СМИ сообщают, что убийца был застрелен полицией сразу после нападения.

Генеральный прокурор мексиканского штата Мичоакан Карлос Торрес Пинья в ходе пресс-конференции поделился деталями произошедшей трагедии:

«Вчера, 5 ноября, был идентифицирован и опознан исполнитель этого убийства. Это Виктор Мануэль Убальдо Видалес, 17 лет, уроженец и житель муниципалитета Парачо. Его семья подтвердила, что он ушел из дома за неделю до происшествия», - рассказал чиновник.

Экспертиза, проведенная криминалистами, подтвердила виновность Видалеса - специалистам удалось обнаружить на теле юноши следы пороха. Тем не менее, дело все еще остается открытым, так как в нападении на политика принимало участие как минимум два человека - оба из них, вероятнее всего, были связаны с деятельностью местной организованной преступности. К расследованию убийства подключены местные федеральные структуры.

Мэра мексиканского города Уруапан застрелили во время празднования Дня мертвых в ночь с 1 на 2 ноября. Карлос Мансо выступал за борьбу с наркокартелями и критиковал подход президента Клаудии Шейнбаум к борьбе с организованной преступностью. За месяц до покушения он заявил, что опасается за свою жизнь. 

#в стране и мире #убийство #мексика #наркокартели #Политические убийства
