В Мексике застрелили мэра, который выступал за борьбу с наркокартелями

Мэра мексиканского города Уруапан застрелили во время празднования Дня мертвых. Карлос Мансо выступал за борьбу с наркокартелями и критиковал подход президента Клаудии Шейнбаум к борьбе с организованной преступностью. За месяц до покушения он заявил, что опасается за свою жизнь.

Нападение произошло на городской площади поздно вечером, пишет El País. 40-летний Мансо выступал с речью на фестивале свечей, который считается важным событием в городе Уруапане. Вскоре после его речи раздались выстрелы.

Чиновник получил шесть ранений и скончался в больнице. Во время атаки был ранен еще один человек. Задержаны двое, один нападавший убит. Пока неизвестно, почему произошло покушение.

В Мексике убийства мэров происходят регулярно, особенно в регионах, где активно действуют наркокартели. За последние годы десятки чиновников становились жертвами нападений, часто в ходе предвыборных кампаний или после вступления в должность.

Например, в октябре 2024 года мэра одного из городов убили всего через неделю после прихода на пост. В том же году перед президентскими выборами были убиты два кандидата в мэры.

В 2008 году мэр города Вилла Мадеро был застрелен на шоссе, предположительно - по заказу наркокартеля. С сентября 2023 по апрель 2024 года почти 400 мексиканских политиков и журналистов стали жертвами нападений. Из них 24 кандидата в мэры были убиты.

29 октября в мексиканском штате Халиско обнаружено тайное захоронение с 48 мешками человеческих останков. Там действует картель «Новое поколение Халиско» (CJNG), известный жестокими расправами. Власти пока не выяснили точное число жертв, останки еще идентифицируют. В Халиско зафиксировано более 15 900 исчезновений людей.

