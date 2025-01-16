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В Запорожье дроны ВСУ атаковали волонтеров из Ставрополья

Пострадавшие находятся в стабильно тяжелом состоянии.
Глеб Владовский 2025-01-16 22:56:56
© Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда

В Запорожской области украинские беспилотники атаковали группу волонтеров из Ставропольского края. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Уточняется, что они везли гуманитарный груз для детей Васильевского округа. В результате атаки их срочно госпитализировали в местную больницу.

«Парни находятся в стабильно тяжелом состоянии, у них множественные осколочные ранения, в том числе головы и грудной клетки», - написал в своем телеграм-канале Балицкий.

Украинские боевики нередко предпринимают попытки совершить теракты в отношении мирных жителей. Так, 14 января, они с помощью дронов атаковали Горловку.

#в стране и мире #волонтеры #запорожье #Евгений Балицкий #дроны всу
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