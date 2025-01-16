В Запорожье дроны ВСУ атаковали волонтеров из Ставрополья

В Запорожской области украинские беспилотники атаковали группу волонтеров из Ставропольского края. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Уточняется, что они везли гуманитарный груз для детей Васильевского округа. В результате атаки их срочно госпитализировали в местную больницу.

«Парни находятся в стабильно тяжелом состоянии, у них множественные осколочные ранения, в том числе головы и грудной клетки», - написал в своем телеграм-канале Балицкий.

Украинские боевики нередко предпринимают попытки совершить теракты в отношении мирных жителей. Так, 14 января, они с помощью дронов атаковали Горловку.