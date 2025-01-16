Сделка по Газе: о чем не могут договориться израильтяне и палестинцы

Первая за год ночь в секторе Газа, когда на улицах многолюдно. Новость о «перемирии» жители эксклава ждали долго. Но даже сейчас остаются сомнения.

«Мы молимся, чтобы все свершилось. Мы очень ждем мира. Я, как и все остальные, хочу вернуться домой, чтобы похоронить там своего сына», - поделилась местная жительница.

За 15 месяцев в Газе погибли порядка 13 тысяч детей, это больше чем во всех мировых конфликтах за четыре года. И те, кто выжил, наравне со взрослыми все понимают.

По последним данным ООН война унесла жизни около 40 тысяч мирных жителей. Среди них - больше 100 журналистов.

«Наконец-то я могу снять эту каску - сил уже нет ее носить! И бронежилет, который стал мне как вторая кожа. А теперь мы объявляем - прямо здесь, в Газе - что соглашение о прекращении огня достигнуто», - сказал журналист Al Jazeera.

Праздновали и за пределами Газы: в Иордании, Йемене, Сирии и Ливане. Новость встречали автоматными очередями. В результате - множество пострадавших, в Бейруте по меньшей мере один человек погиб. Перемирие с облегчением встречают и в Израиле. В Тель-Авиве на демонстрацию вышли те, кто ждет родных из плена.

«Чувства очень смешанные. С одной стороны, мы рады. С другой стороны страх, что все может сорваться, постоянно держит в напряжении. Даже если все получится, не знаю, живы они или мертвы. Верю, что мои родные живы. Надеюсь, что они вернутся», - рассказала женщина.

По условиям сделки на первом этапе ХАМАС освобождает 33 израильских заложника, включая всех женщин, детей и мужчин старше 50 лет. Израиль - за одного своего гражданского заложника освобождает по 30 заключенных - палестинских женщин и детей, за каждого военного - по 50 человек. Также соглашение предполагает отправку 600 грузовиков с гуманитарной помощью каждый день. Израиль выведет войска из густонаселенных районов, таким образом жители севера получат возможность вернуться в свои дома. При этом останутся две буферные зоны, одна из которых пройдет вдоль границы между сектором Газа и Египтом. Однако есть вероятность, что сделка сорвется - о чем первыми сообщили в Тель-Авиве.

«Израильское правительство готово заключить это соглашение. Но на утверждение оно может быть вынесено только в том случае, если согласны все стороны. Сегодня утром наш премьер-министр заявил, что ХАМАС - отказывается соблюдать некоторые аспекты соглашения об освобождении заложников», - заявил пресс-секретарь правительства Израиля Дэвид Менцер.

В ответ ХАМАС заявляют, что привержены выполнению сделки, однако претензии в адрес Израиля сохраняются.

«С самого начала Израиль пытался достичь многих целей: некоторые из которых он объявлял, а другие - скрывал. Они заявляли, что стремятся уничтожить ХАМАС, вернуть пленных и изменить очертания региона. Но их скрытой целью было ликвидировать палестинцев, уничтожить Сектор газа и отомстить его жителям», - заявил исполняющий обязанности главы политического бюро ХАМАС Халиль аль-Хайя.

По данным арабских СМИ обстрелы после официального объявления о прекращении огня - продолжились с обеих сторон. В секторе Газа погибли более 70 человек, на юге Израиля объявили воздушную тревогу. В США на этом фоне два других лагеря: демократов и республиканцев развернули свою, трофейную, битву. Трамп спешит присвоить ближневосточные лавры.

«Это только начало великих свершений для Америки и всего мира! Мы добились многого, даже несмотря на то, что не находились в Белом доме. Только представьте, сколько всего хорошего произойдет, когда я вернусь в Белый дом и когда утвердят мою администрацию», - сказал избранный президент США.

В своем прощальном обращении к нации Байден, касаясь темы конфликта, сначала хоть и перепутал «Хезболлу» с ХАМАС, но позже выстроил четкую линию мысли: сделка - это достижение его администрации.

«После восьми месяцев переговоров, которые проводила моя администрация без остановки, Израиль и ХАМАС достигли соглашения о прекращении огня. Этот план разработала моя команда. Реализует его уже администрация Трампа», - заявил Байден.

Финальный аккорд президентства Байдена - публично объявить о том, что это окончательное завершении войны. Символично для уходящей администрации и то, что соглашение вступит в силу в ближайшее воскресенье -19 января - за день до инаугурации Трампа. А в ХАМАС предпочитают благодарить всех, кто оказал помощь палестинскому народу.

«Мы помним яркую позицию всех стран, которые поддерживали нас в различных областях. Мы особенно признательны нашим братьям в Турции, Южной Африке, Алжире, России, Китае, Малайзии, Индонезии и всем странам, которые заняли достойные позиции в поддержке палестинского дела», - сказал исполняющий обязанности главы политического бюро ХАМАС Халиль Аль-Хайя.

Обе стороны сделки - Израиль и ХАМАС - дали понять: в случае срыва договоренностей, военные действия продолжатся.

Ранее эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов предположил, что нарушение сделки ХАМАС приведет к более мощной операции Израиля. Многолетние вопросы палестино-изральских взаимоотношений не решены, поэтому остается почва для новой эскалации конфликта, считает специалист.