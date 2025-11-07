Вучич: я не могу гарантировать дальнейший отказ от санкций против РФ

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не может гарантировать продолжение отказа Белграда от введения санкций против России, хотя и не намерен менять позицию, принятую в 2022 году. Об этом он сообщил в интервью сербскому телеканалу Pink.

«Что касается санкций, я надеюсь на скорое завершение вооруженного конфликта, как и сказал, не могу ничего гарантировать, но я слишком стар, чтобы легко менять свое мнение», - сказал Вучич.

Президент Сербии подчеркнул, что его страна сохраняет принципиальную линию, несмотря на давление со стороны ЕС.

Заявление сербского лидера прозвучало на фоне критики со стороны Брюсселя: отказ Белграда от санкций против Москвы остается одним из главных препятствий на пути к вступлению Сербии в Евросоюз.

В октябре 2025 года Вучич уже отмечал, что эта позиция отдаляет страну от членства в ЕС, но подчеркивал важность баланса между европейской интеграцией и традиционными связями с Россией. В Еврокомиссии (ЕК) в ответ отметили, что Сербия должна «соответствовать общим ценностям» для продвижения в переговорах о присоединении.

Вучич неоднократно подчеркивал экономическую выгоду от сотрудничества с РФ, включая поставки газа и нефти. Ожидается, что тема будет обсуждаться на предстоящем саммите ЕС-Западные Балканы в декабре.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен потребовала усилить давление на Россию.